Microsoft sluit deal om CO2 uit de lucht te laten halen

REDMOND (ANP/AFP) - Microsoft heeft een deal gesloten om in een periode van zes jaar 500.000 ton CO2 uit de lucht te laten halen. Het techconcern wil op die manier de enorme uitstoot die gepaard gaat met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) enigszins compenseren.

De deal houdt in dat Microsoft bepaalde credits voor het verwijderen van CO2 inkoopt bij het Texaanse bedrijf 1PointFive, een dochteronderneming van olieconcern Occidental Petroleum. Volgens de bedrijven gaat het om de grootste overeenkomst op dit vlak tot nu toe.

1PointFive bouwt in Texas een installatie met grote ventilatoren. Deze moeten, als het complex klaar is, de buitenlucht naar binnen zuigen. Daarna kan de installatie de CO2 uit de lucht verwijderen.

Kritiek

De technologie is een van de vele mogelijke oplossingen die worden onderzocht om de klimaatverandering te bestrijden. Er is ook kritiek op de methode. Sommige kenners zijn bang dat experimenteren met deze technologie als excuus gebruikt kunnen worden om niet de moeilijke besluiten te hoeven nemen die nodig zijn om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te beperken.

Door de grote hoeveelheden rekenkracht, en dus energie, die nodig zijn voor AI, is het voor een bedrijf als Microsoft heel lastig om hun CO2-uitstoot op eigen kracht te verlagen. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar sloot Amazon al een vergelijkbare overeenkomst met 1PointFive. Die ging om het uit de lucht halen van 250.000 ton CO2, verspreid over een periode van tien jaar.