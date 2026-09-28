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Gemiddelde adviesprijs benzine loopt op en scherpt record aan

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 9:44
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EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs is heel licht gestegen en heeft daarmee het record van zaterdag verder aangescherpt, blijkt uit gegevens van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.
De adviesprijs van benzine steeg met 0,1 cent naar 2,730 euro per liter. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging de olieprijzen. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren had afgewezen.
De gemiddelde landelijke adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Het is het gemiddelde van adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen.
Diesel werd opnieuw iets goedkoper. De adviesprijs zakte van 2,788 euro per liter naar 2,785 euro per liter.
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