ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse oud-president Hollande overweegt terugkeer

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 9:45
anp280926070 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP) - De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij ook denkt te kunnen winnen.
"Je kandideren voor het presidentschap is niet een beslissing die je lichtvaardig neemt", zegt Hollande tegen de krant. "Het is iets wat ik alleen zou doen in buitengewone omstandigheden."
De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Die mag na twee termijnen niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen.
Hollande is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich in elk geval niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrumlinkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Als die voorverkiezing een kandidaat oplevert die een realistische kans heeft om het presidentschap te winnen, zal Hollande die steunen.
loading

POPULAIR NIEUWS

7fcc0100-f365-42e5-9ff1-75ddde5d3138

In dit Europese land zijn trein, tram en bus gratis — terwijl Nederlandse reizigers steeds meer betalen

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

focusflitsers-header

Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

generated-image (9)

Krijg je in 2027 meer pensioen bij ABP of PME? Van elke €100 verhoging lever je bijna €14 zorgtoeslag in

anp270926068 1

Wereldkampioene Vollering krijgt boete van wielerbond UCI

9fdd7ec5-3f5b-4e00-b041-b723d107c298

Verhuur je je Spaanse vakantiehuis? Spanje wil dinsdag 21% btw op korte verhuur en tot 50% hogere IBI invoeren

Loading