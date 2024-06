Georganiseerde misdaad infiltreert zorg en andere sectoren

DEN HAAG (ANP) - Zorgfraude in georganiseerd verband lijkt niet alleen steeds vaker voor te komen, ook zijn daarbij vaker zware criminelen betrokken. Ook zijn criminelen actief in verschillende sectoren om hun geld wit te wassen via onderaannemers. Dat zijn enkele constateringen van de Financial Intelligence Unit (FIU), het meldpunt dat in Nederland financiële delicten signaleert, in een vrijdag verschenen jaarrapport over 2023.

Vorig jaar was er sprake van zorgfraude bij tientallen verschillende bedrijven. Sommige van die bedrijven leken enkel te bestaan om fraude te faciliteren, aldus de FIU. "Toch zijn er indicaties dat slechts een handvol individuen een sleutelrol vervult binnen dit soort fraudenetwerken", stelt de instantie.

Dat beeld was al bekend, maar is het afgelopen jaar versterkt. "Op basis van (zorg)fraudeonderzoeken lijkt er in toenemende mate verbinding te zijn met personen die bekend zijn vanuit de zware georganiseerde misdaad."

Verdovende middelen

Verder leek ook witwassen volgens de methode 'Cash Compensatie' vaker voor te komen, waar in Nederland volgens de FIU ook grote, bekende bedrijven bij betrokken waren. Bij Cash Compensatie huren bedrijven onderaannemers in die zij giraal betalen. De werknemers van de onderaannemers krijgen vervolgens contant uitbetaald. "De FIU-Nederland heeft aanwijzingen dat het hiervoor gebruikte contante geld vaak een criminele herkomst heeft", aldus de instantie.

Dat geld zou volgens de FIU veelal afkomstig zijn uit de handel in verdovende middelen. Met name in arbeidsintensieve sectoren vindt deze vorm van witwassen plaats, zoals in de transport, bouw en postbezorging.