Biobrandstoffabriek Rotterdam na incidenten onder scherp toezicht

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft Neste, een fabriek voor biobrandstoffen in de Rotterdamse haven, onder verscherpt toezicht gesteld na een reeks incidenten. Volgens Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren "veel (zware) overtredingen" geconstateerd bij het bedrijf, dat onder meer duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel produceert.

Op advies van DCMR, de milieudienst van de provincie in het Rijnmondgebied, heeft Zuid-Holland de raffinaderij op de Maasvlakte onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent onder meer dat er extra inspecties komen. Ook moet Neste in een plan van aanpak aangeven hoe het de naleving van de regels "structureel wil verbeteren" en hoe het bedrijf zijn "houding van reactief naar proactief" verandert. Behalve Neste staan ook de raffinaderij van bp in Rotterdam en Chemours in Dordrecht onder verscherpt toezicht.

"Neste is volledig toegewijd om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en te zorgen voor de veiligheid van medewerkers, de nabije omgeving en het milieu", laat het bedrijf weten.