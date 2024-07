Geplaagd IT-bedrijf Centric van Gerard Sanderink verkocht

GOUDA (ANP) - IT-bedrijf Centric van de omstreden zakenman Gerard Sanderink wordt overgenomen door een consortium van Nederlandse ondernemers. Dat meldt het bedrijf maandagochtend. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sanderink, die een privéconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte, ligt al jaren in de clinch met Centric. Begin dit jaar wees de Ondernemingskamer een verzoek van Sanderink af over meer bemoeienis bij de geplande verkoop van Centric. Eerder besliste het rechtscollege in Amsterdam dat Sanderink moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf.