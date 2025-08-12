ECONOMIE
Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

tips
door Jeannette Kras
dinsdag, 12 augustus 2025 om 13:43

Kou, regen, je kunt je er nu nog even niks bij voorstellen, maar voor je het weet is het weer zo ver. En dan wil je maar wat graag even een paar dagen wat anders zien dan druilerige Nederlandse straten.
Daarom hebben wij tips. Deze vijf Europese steden zijn namelijk in de herfst op hun best:
1. Lissabon, Portugal
In Lissabon voelt het tot ver in november alsof het zomer is. De mooie tegeltjes aan de gevels, de kleine straatjes in het centrum, de bekende tram, het is allemaal de moeite waard. En een stuk rustiger in het najaar. Tel daarbij op dat je elke avond op een ander terras eet en je wil meteen boeken.
2. Boedapest, Hongarije
Op een frisse herfstdag is er weinig fijner dan een warm bad in de beroemde Széchenyi-baden, midden in de stad. Tussendoor wandel je langs indrukwekkende gebouwen, eet je stevig comfortfood en ben je blij dat de prijzen hier verrassend vriendelijk zijn.
3. Sevilla, Spanje
In de zomer veel te heet, maar in oktober of november perfect. Je slentert door smalle straatjes, drinkt koffie op een pleintje, bijna nergens voel je de Spaanse sfeer zo intens als in Sevilla met haar flamencomuziek, zonovergoten plaza's en unieke architectuur.
4. Edinburgh, Schotland
Mist over de stad, knusse pubs en boekenwinkels waar je kunt schuilen als het regent: Edinburgh ís herfst. Neem een warme trui mee en laat je verrassen door hoe gezellig een frisse dag kan zijn.
5. Kopenhagen, Denemarken
Felgekleurde gevels, markthallen vol lekkers en cafés waar je nooit meer weg wilt. Huur een fiets en ontdek wat hygge echt betekent: warm, gezellig en knus. Voor een bezoek aan een mooie stad hoeft het ook echt geen 30 graden te zijn.

