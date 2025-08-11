B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

Ingrid blijft Ingrid, op een gegeven moment zal er een compleet klusteam ontstaan in de villa op Lesbos. In Tsjechië is de feestvreugde met de duistere Shirley en de jankerige Renske ondertussen ver te zoeken en Petra wordt compleet belachelijk gemaakt met haar spirituele capriolen.

Bij Ingrid zijn twee zelfbenoemde klusjesmannen op bezoek. In de ene hoek van de tuin werkt Rinus zich in het zweet door een nieuwe waslijn op te hangen, aan de andere kant staat Eric het zwembad te schrobben alsof er een olympische zwemfinale aankomt. En kijk: de opzichter komt langs en is tevreden. De twee mannen glunderen als twee jochies die met een 10 voor rekenen thuiskomen.

Maar Rinus is het zat om zich steeds te moeten bewijzen. Toch kan hij het niet laten te sneren dat Eric wel echt even gerelaxt heeft tijdens de lunch, in tegenstelling tot het werkpaard zelf. Er gaan overigens geruchten dat Ingrid in het Limburgse Grubbenvorst, waar ze geboren en getogen is, nog veel erger is dan wat we nu op tv zien. Volgens bronnen wordt ze daar zelfs "uitgekotst".

In Tsjechië mengt de 'zwarte weduwe' zich in een slecht huwelijk, want daar begint het gekibbel en gejank van Renske een beetje op te lijken. Maar subtiel is Shirley allerminst, wel chagrijnig en verongelijkt. Alles wat ze zegt, klinkt alsof ze drie citroenen heeft gegeten. Hopelijk ligt het aan de montage, anders wil je haar toch vooral ergens ver weg naar een begrafenis sturen ofzo. Zeker als ze vilein uithaalt naar Renske, die Daniël volgens haar helemaal leegzuigt. Daarom houdt zij het het liefst wat luchtiger. Nou Shirley, wat een feest.

Kift op Lesbos

Op Lesbos bij Petra troeven haar dates elkaar af met hun kennis van het Grieks. Nederlandse Petra speelt de rol van aansteller met verve. Lieske lacht erbij als een boer met kiespijn, maar het blijft vooralsnog vriendelijk: “We hebben het gezellig toch?” “Ja, prima”, zegt Lieske, het is het begin van een onderhuidse bitchfight.

Die start pas goed als Petra met wat stenen van het strand komt aanzetten en er iets spiritueels mee wil doen. Lieske en Petra komen niet meer bij, zo onzinnig is het. En Lieske grijpt het moment gretig aan om het hechte bondje wat ze had met Petra nieuw leven in te blazen.

De vete tussen de twee gasten komt tot een pijnlijk dieptepunt als Petra een bizar woordspel uit haar duim zuigt, waarbij ze allemaal een woord moeten opschrijven dat hun gevoel beschrijft. Daarna moeten ze klinkers en medeklinkers wegstrepen. Afijn...geen idee waar het heen gaat, maar twee mensen vonden het in ieder geval erg geestig. Per ongeluk heeft Petra de liefde tussen Lieske en de andere Petra weer aangewakkerd. Oeps, had ze nu maar iets beters bedacht dan wat gewauwel over een paar keien.