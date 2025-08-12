ECONOMIE
Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen

tips
door Désirée du Roy
dinsdag, 12 augustus 2025 om 10:02
ANP-532089727
Kalkaanslag: het is die witte, soms hardnekkige waas op je douchekop, kranen of tegels die je badkamer er net wat minder fris laat uitzien. Het ontstaat door de mineralen in hard water, en zeker tijdens warme dagen of bij veel douchen kan het zich snel ophopen. Gelukkig heb je geen dure ontkalkers nodig om er vanaf te komen.
De goedkoopste en makkelijkste oplossing staat waarschijnlijk al in je keukenkast: schoonmaakazijn. Het werkt niet alleen effectief tegen kalk, maar is ook nog eens milieuvriendelijker dan veel chemische alternatieven.
Douchekop
Zo pak je het aan voor je douchekop: vul een plastic zakje met schoonmaakazijn, schuif het over de douchekop en zet het vast met een elastiek. Laat dit een nacht weken. De azijn lost de kalk langzaam op, zodat je de volgende ochtend alleen nog maar hoeft af te spoelen.
Voor kranen en tegels meng je azijn met warm water in een plantenspuit. Spray de kalkplekken royaal in, laat het mengsel een kwartiertje inwerken en veeg het af met een zachte doek of spons. Voor extra glans kun je het oppervlak naspoelen met schoon water en droogwrijven.
Extra tip: voer deze behandeling eens per maand uit om kalkaanslag geen kans te geven. Zo blijft je badkamer blinkend schoon, zonder dat je uren hoeft te schrobben of agressieve schoonmaakmiddelen hoeft te gebruiken.

