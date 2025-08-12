Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

Het Amsterdamsch Studenten Corps/AVSV grijpt in bij dispuut Thalia na structureel “ernstig wangedrag”. Thalia mag dit jaar geen nieuwe leden aannemen omdat de veiligheid niet kan worden gewaarborgd.

Thalia is volgens het Parool een berucht dispuut, waar al jaren dingen, zelfs voor de maat van het Studentencorps, verkeerd gaan.

Thalia, opgericht in 1913 en gevestigd in de Vondelstraat, ligt al langer onder vuur. De senaat spreekt van een ‘lange geschiedenis van wangedrag en wantoestanden’. Pogingen om met gesprekken, afspraken, sancties en verbetertrajecten een cultuuromslag te bewerkstelligen, hebben volgens de studentenvereniging niet mogen baten.

Volgens de senaat is er sinds 2021 te weinig verbetering ondanks gesprekken, afspraken en sancties. Mogelijke verdere sancties voor huidige leden blijven “open”. Aspirantleden kunnen terecht bij andere disputen.

‘Helaas hebben het dispuut en de leden van Thalia sinds de zomer van 2021 te weinig verbetering laten zien in hun gedrag ten opzichte van andere disputen,’ schrijft de senaat, die zorgen heeft over de veiligheid van leden en nieuwe leden bij het dispuut.

‘Aangezien wij op dit moment hun veiligheid niet kunnen waarborgen en sterke signalen hebben dat er geen goed zicht is op snelle en structurele verbetering, vinden wij het onze verantwoordelijkheid hier een grens te trekken en de misstanden niet verder te laten ontwikkelen.’