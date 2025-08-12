Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

Wetenschappers in China hebben iets gedaan wat tot voor kort onmogelijk leek: ze hebben stamcellen bij resusapen zo aangepast dat ze tekenen van veroudering terugdraaien. En dat is interessant nieuws, want deze apen lijken genetisch en biologisch behoorlijk op ons.

In het onderzoek kregen oudere apen stamcellen die extra goed konden overleven en zich beter konden aanpassen in het lichaam. Het resultaat was dat hun immuunsysteem weer functioneerde als dat van een veel jongere aap. Ook nam hun spierkracht toe en zelfs hun geheugen ging erop vooruit.

Stamcellen oppeppen

De sleutel zit in het verbeteren van zogenaamde mesenchymale stamcellen (MSC's), die goed werk verrichten in het lichaam bij allerlei herstelprocessen. Naarmate we ouder worden, verliezen deze cellen hun kracht. De onderzoekers wisten dat probleem op te lossen door ze in het lab ‘op te peppen’ voordat ze werden toegediend.

Waarom dit zo bijzonder is

Bij mensen is stamceltherapie tegen veroudering nog experimenteel en de resultaten zijn wisselend. Dat het bij resusapen — die veel gemeen hebben met mensen — wél zo goed werkt, maakt de kans groter dat het ooit ook bij ons mogelijk is.

Kanttekeningen

Er zijn wel kanttekeningen. Het onderzoek is nog in een vroeg stadium en we weten niet of de effecten blijvend zijn. Bovendien brengt het manipuleren van cellen altijd risico’s met zich mee, zoals het ongewenst stimuleren van kankercellen.

Toch schetst deze doorbraak een fascinerend toekomstbeeld: stel je voor dat je spieren, geheugen en afweersysteem een upgrade krijgen als je ouder wordt. Voor nu blijft het nog even bij apen, maar de eerste stap naar menselijk gebruik lijkt gezet.