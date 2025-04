Goederenoverslag haven Rotterdam gedaald

ROTTERDAM (ANP) - De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald vergeleken met een jaar eerder. Volgens Havenbedrijf Rotterdam ging het om een afname van de totale overslag met bijna 6 procent tot 103,7 miljoen ton door minder overslag van ijzererts, steenkool, ruwe olie en olieproducten. De Amerikaanse importheffingen op Europese goederen hebben volgens de haven nog geen effect gehad op de overslag.

Bij ijzererts en schroot kromp de overslag met ruim 28 procent door een lagere vraag naar ijzererts in de staalindustrie. Bij kolen ging het om een afname met meer dan 17 procent omdat kolen steeds minder worden gebruikt voor stroomopwekking. Die trend is al langer te zien. Verder nam de aanvoer van ruwe olie met 1,1 miljoen ton af. Dat kwam door lagere raffinagemarges in Noordwest-Europa waardoor er minder vraag naar olie was door raffinaderijen.