Raad van State negatief over uitbreiding van verbod op taakstraf

DEN HAAG (ANP) - Een wetsvoorstel om geweld tegen hulpverleners altijd te bestraffen met een celstraf krijgt flinke kritiek van de Raad van State. In een advies wijst de raad erop dat het voorstel weliswaar begrijpelijk is en dat geweld tegen bijvoorbeeld politiemensen, brandweer en ambulancemedewerkers ernstig is, maar dat er verschillende negatieve effecten aan het voorstel zitten. Het voorstel komt uit de koker van de Tweede Kamerleden Joost Eerdmans (JA21) en Dilan Yeşilgöz (VVD).

Er bestaat al een verbod voor rechters om een taakstraf op te leggen als er sprake is geweest van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Het initiatiefwetsvoorstel van JA21 en VVD wil dat dit verbod wordt uitgebreid naar hulpverleners. De adviseur van de regering vindt onder meer dat dit de vrijheid van rechters beperkt om een passende straf op te leggen. Zo zou de rechter ook een celstraf moeten opleggen bij gevallen van mishandeling waarbij geen pijn of letsel is ontstaan.