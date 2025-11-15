Google bouwt nieuwe datacenters in Texas in wedloop om AI

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse techbedrijf Google gaat 40 miljard dollar investeren in drie nieuwe datacenters in Texas, in een wedloop tussen bedrijven om meer rekenkracht voor AI en dataverwerking te bemachtigen. Eerder investeerden concurrenten zoals OpenAI en Anthropic PBC al miljarden in datacenters in Texas.

Google kondigde vorige week aan dat het de komende jaren 5,5 miljard euro gaat investeren in onder meer de bouw van een nieuw Duits datacenter, de grootste investering van het concern tot nu toe in het land. Daarvoor maakten Deutsche Telekom en AI-chipontwikkelaar Nvidia al bekend samen 1 miljard euro te willen steken in een datacenter in München.

Het aantal serverfaciliteiten groeit wereldwijd gestaag door de explosieve groei van data en de toenemende vraag naar rekenkracht voor AI en cloudservices. Een van Googles nieuwe centra in Texas krijgt een zonne-energie- en batterijopslaginstallatie om de belasting van het elektriciteitsnet te beperken.