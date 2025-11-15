Laatste column Joost Prinsen in DPG-kranten gepubliceerd

AMSTERDAM (ANP) - De laatste aflevering van 'Joost weet het', de column van de onlangs overleden Joost Prinsen, is zaterdag gepubliceerd in de DPG-titels waarvoor hij schreef, waaronder het AD. De acteur, presentator en columnist overleed vorige week maandag op 83-jarige leeftijd.

"Sinds 2017 beantwoordde Joost Prinsen (1942-2025) vele honderden lezersbrieven over netelige kwesties in het persoonlijke leven", staat in een redactioneel stukje boven de column in het AD. "Zijn allerlaatste 'Joost weet het' stuurde hij twee weken voor zijn overlijden. Als altijd waren zijn antwoorden even wijs als vermakelijk. We wilden ze jullie niet onthouden. We missen hem."

In zijn laatste raadgevende stukje schreef Prinsen onder meer wat te doen als een vriendengroep de vriendin van een van de jongens, die altijd meegaat, niet leuk vindt. Het advies van Prinsen: "Kappen met die jongen en zijn meisje. Klinkt hard, is het ook, maar er zit niet anders op."