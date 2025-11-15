ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Laatste column Joost Prinsen in DPG-kranten gepubliceerd

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 8:36
anp151125067 1
AMSTERDAM (ANP) - De laatste aflevering van 'Joost weet het', de column van de onlangs overleden Joost Prinsen, is zaterdag gepubliceerd in de DPG-titels waarvoor hij schreef, waaronder het AD. De acteur, presentator en columnist overleed vorige week maandag op 83-jarige leeftijd.
"Sinds 2017 beantwoordde Joost Prinsen (1942-2025) vele honderden lezersbrieven over netelige kwesties in het persoonlijke leven", staat in een redactioneel stukje boven de column in het AD. "Zijn allerlaatste 'Joost weet het' stuurde hij twee weken voor zijn overlijden. Als altijd waren zijn antwoorden even wijs als vermakelijk. We wilden ze jullie niet onthouden. We missen hem."
In zijn laatste raadgevende stukje schreef Prinsen onder meer wat te doen als een vriendengroep de vriendin van een van de jongens, die altijd meegaat, niet leuk vindt. Het advies van Prinsen: "Kappen met die jongen en zijn meisje. Klinkt hard, is het ook, maar er zit niet anders op."
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading