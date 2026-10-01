Google brengt langverwacht nieuw AI-model uit

MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR/AFP) - Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht. Het gaat om het langverwachte Gemini 4 Argon dat nog niet voor het grote publiek beschikbaar is.

"Argon beschikt over beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de allernieuwste modellen en we zetten het op verantwoorde wijze in", aldus Google-topman Sundar Pichai op X. "We gaan het zo snel en zo voorzichtig mogelijk beschikbaar maken. Dus nog even geduld." Google noemt daarbij geen expliciete datum.

Vooralsnog is het model beperkt beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts, vanwege het vermogen ervan om kwetsbaarheden in computersystemen op te sporen die door kwaadwillende actoren kunnen worden misbruikt.

Met het nieuwe AI-model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI in de AI-race inhalen.

"Het is ons best presterende model tot nu toe, gebouwd voor complexe taken, en we beschouwen het als vergelijkbaar met toonaangevende modellen zoals (OpenAI's) ⁠Astra en (Anthropic's) ‌Opus op ⁠belangrijke coderings- en ⁠cyberbenchmarks", aldus een woordvoerder van het bedrijf.