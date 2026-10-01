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Hooggerechtshof: executie Christa Pike mag doorgaan

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigd en bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. Dat melden diverse Amerikaanse media.
Hiermee is de weg vrijgekomen voor de doodstraf door middel van een dodelijke injectie voor de 50-jarige Christa Pike, die drie decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar.
Een Amerikaanse lagere rechtbank had de executie van Pike eerder op de dag op het laatste moment tegengehouden. De rechters wilden nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996.
Het executeren van vrouwen gebeurt zelden in de VS. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 geëxecuteerd zijn, waren achttien vrouwen.
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