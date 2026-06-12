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Google in beroep tegen Duitse uitspraak over AI-aansprakelijkheid

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 20:25
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MÜNCHEN (ANP/RTR/DPA) - Google gaat in beroep tegen een uitspraak van een Duitse rechter. De rechtbank in München stelde deze week dat het Amerikaanse techbedrijf aansprakelijk gesteld kan worden voor valse resultaten die gegenereerd zijn door zijn eigen AI. De zaak kan gevolgen hebben voor andere ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie.
De zaak werd aangespannen door twee Duitse uitgevers. Zij klaagden Google aan, omdat de functie AI-overzicht, die bovenaan de zoekresultaten verschijnt, de bedrijven onterecht in verband bracht met frauduleuze praktijken.
Google vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud van in het overzicht getoonde content, omdat het dit niet als eigen content beschouwt. De rechter oordeelde juist dat de samenvatting van AI geen zoekresultaat is, maar content van de zoekmachine zelf.
"We zijn het oneens met de uitspraak en zijn van plan in beroep te gaan", laat een woordvoerder van Google weten aan persbureau Reuters.
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