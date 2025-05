Google-moeder Alphabet lager op Wall Street na AI-presentatie

NEW YORK (ANP) - Alphabet is lager geëindigd op de aandelenbeurs in New York. Google, waarvan Alphabet het moederbedrijf is, heeft een reeks nieuwe toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gepresenteerd. Zo krijgen Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om zoekopdrachten te doen via AI Mode, door vervolgvragen te stellen om bij het gewenste zoekresultaat te komen.

Google heeft te maken met concurrentie van chatbots die worden gebruikt om informatie te zoeken. Eerder deze maand gaf iemand bij Apple al aan dat het aantal Google-zoekopdrachten in Apple's Safari-webbrowser begint te dalen. Beleggers leken niet direct enthousiast over de nieuwe functies: Alphabet sloot 1,5 procent lager.

De algehele stemming op Wall Street was verder licht negatief.. De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 0,3 procent lager op 42.677,24 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 5940,46 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 19.142,71 punten.