Google-moeder hoger op Wall Street na uitspraak Chrome

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, na de verliezen een dag eerder. Google-moederbedrijf Alphabet stond in de vroege handel bij de stijgers op Wall Street. Een Amerikaanse rechter bepaalde dinsdag dat Google zijn populaire Chrome-browser niet hoeft te verkopen. Het aandeel Alphabet won 6,5 procent.

De zaak tegen Google werd aangespannen door het ministerie van Justitie. Justitie had de verkoop geëist om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken op te breken, nadat een rechter vorig jaar had vastgesteld dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op onlinezoekopdrachten. Google moet wel data delen met concurrenten om de concurrentie in zoekopdrachten te vergroten, zoals Justitie ook wilde.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 45.237 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 6440 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 21.436 punten.

De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat oliekartel OPEC+ bij de vergadering op zondag een verdere verlaging van de olieproductie overweegt. De olieprijzen zakten tot 1,6 procent. Grote oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 1,4 procent in de min gezet.

Verder stond Macy's in de belangstelling na bekendmaking van kwartaalcijfers. Daarbij verhoogde het bedrijf achter warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury de winstverwachting voor heel dit jaar. Dat werd door beleggers beloond met een koerssprong van 19 procent.

Ook budgetwinkelketen Dollar Tree meldde resultaten. De winstverwachting voor het lopende kwartaal viel tegen. Dollar Tree verloor 10 procent. Levensmiddelenconcern Campbell's, vooral bekend van zijn blikken soep, opende eveneens de boeken en klom 4,6 procent.

Later op de dag komt de Federal Reserve nog met het zogeheten Beige Book naar buiten. Dat rapport van de centrale bank geeft inzage in de staat van de Amerikaanse economie.