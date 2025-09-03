ECONOMIE
Rode Kruis: ruim 26 miljoen euro nodig na aardbeving Afghanistan

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 16:11
anp030925157 1
DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis heeft 26,5 miljoen euro nodig voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Afghanistan. Met het geld wil de Afghaanse Rode Halve Maan 150.000 getroffenen helpen in de komende twee jaar, laat de Nederlandse tak van de hulporganisatie weten. Het gaat dan onder meer om gezondheidszorg, tientallen mobiele klinieken, schoon water, voedsel en sanitaire voorzieningen.
Volgens de hulporganisatie wordt de omvang van de ramp na drie dagen steeds duidelijker. Ondanks het onherbergzame landschap, door puin geblokkeerde wegen en telkens nieuwe naschokken zijn honderden vrijwilligers van het Rode Kruis dag en nacht bezig om slachtoffers te helpen.
Ze bieden onder meer medische hulp, zoeken mee naar vermiste personen die nog onder het puin liggen en helpen bij het bergen van doden. De aardbeving bij de grens met Pakistan in de nacht van zondag op maandag heeft veel mensen het leven gekost.
