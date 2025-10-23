Google sluit grote deal met AI-bedrijf Anthropic

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google en AI-bedrijf Anthropic versterken hun samenwerking. Google gaat tot 1 miljoen van zijn gespecialiseerde AI-chips leveren aan Anthropic. Dat moet Anthropic veel meer rekencapaciteit bieden en Google's positie versterken als grote investeerder en belangrijke infrastructuurleverancier in de race voor betere AI-modellen. Met de overeenkomst, die donderdag werd aangekondigd, zijn naar schatting vele miljarden dollars gemoeid.

Google had al ongeveer 3 miljard dollar geïnvesteerd in Anthropic, waaronder 2 miljard dollar in 2023 en nog eens 1 miljard dollar begin dit jaar. Maar Amazon heeft ondertussen ook al tot 8 miljard dollar toegezegd en levert de AI-startup zijn eigen chips via Amazon Web Services. Anthropic maakt gebruik van de clouddiensten van beide bedrijven om zijn Claude-modellen te trainen. De Claude-modellen concurreren met ChatGPT van OpenAI en Google's eigen Gemini AI.