Wilders hekelt partijen die basispakket willen 'bevriezen'

HILVERSUM (ANP) - Geert Wilders heeft uitgehaald naar partijen die het basispakket willen "bevriezen", wat onder andere de VVD en D66 hadden doorgegeven aan het Centraal Planbureau (CPB). De PVV-leider noemde het donderdagavond tijdens het verkiezingsdebat van SBS6 "ongelooflijk" dat er "überhaupt wordt nagedacht om dat op slot te zetten". Volgens hem worden de bezuinigingen gebruikt om "bommen en granaten" te kopen.

Het niet toelaten van nieuwe behandelingen in het basispakket krijgt sinds het RTL-verkiezingsdebat van afgelopen zondag veel aandacht. Tijdens dat debat beschuldigde Frans Timmermans Rob Jetten van "jokken", toen de D66-lijsttrekker zei toch nieuwe behandelingen te willen toelaten. Jetten deed donderdag niet mee aan het SBS6-debat.

Inmiddels zijn zowel D66 als de VVD teruggekomen van een bevriezing en zeggen zij wél nieuwe behandelingen te willen toelaten in het basispakket, als bijvoorbeeld oude behandelingen of behandelingen waarvan de werking niet wetenschappelijk is bewezen, worden verwijderd.

Geldbomen

"Dat is niet waar", reageerde Dilan Yeşilgöz op de uitspraak van Wilders over bommen en granaten. Volgens de VVD-leider is goede zorg een "verplichting", maar doet Wilders "alsof er gratis geldbomen" zijn. "Als je dit verhaal hoort, lijkt het net alsof we dit alleen maar doen omdat er ook geïnvesteerd moet worden in defensie", en dat klopt volgens de VVD-leider niet.

Ze vulde aan dat de VVD niet wil dat de zorgpremie "zo omhoog gaat" dat het voor de meeste Nederlanders onbetaalbaar wordt. "Die verantwoordelijkheid moet je nu nemen", concludeerde Yeşilgöz.