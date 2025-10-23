Yeşilgöz: het maakt niet uit hoe groot Wilders wordt

HILVERSUM (ANP) - Hoe groot de PVV van Geert Wilders ook wordt, hij komt niet in een kabinet, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz tijdens het verkiezingsdebat van SBS6. CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat de politiek zich het afgelopen jaar met de PVV in het kabinet heeft laten "gijzelen door de heer Wilders. Die bladzijde moeten wij nu omslaan met een stabiel kabinet dat gaat leveren".

Eerder op donderdag zei Bontenbal tegen de NOS dat Wilders niet kan samenwerken. "We hebben nu gewoon al twee keer gezien dat het niet werkt. Dan is mijn vraag: waarom zouden we het nog een derde keer proberen?"

Veel partijen hebben een samenwerking met Wilders uitgesloten, waardoor de kans op een coalitie met zijn partij klein lijkt. "Wacht maar hoe groot we worden", reageerde Wilders toen presentator Wilfred Genee hem hiermee confronteerde. "Maakt niets uit", beet Yeşilgöz hem toe.

Kabinet-Timmermans

Wilders verweet Yeşilgöz een kabinet-Timmermans mogelijk te maken door samenwerking met de PVV uit te sluiten. Na het debat beweerde Yeşilgöz juist het tegenovergestelde. Met een stem op Wilders wordt volgens de politica "een stem weggehaald bij een mogelijk stabiel centrumrechts kabinet" met haar eigen partij de VVD.

Yeşilgöz heeft deelname aan een coalitie met de PVV uitgesloten, in tegenstelling tot de vorige verkiezingen. Ook wil ze niet aan een kabinet-Timmermans meedoen.