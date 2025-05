Goudprijs daalt na optimisme over handelsoverleg China - VS

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs is gedaald nadat de Verenigde Staten en China optimisme uitspraken over de handelsgesprekken, afgelopen weekend in het Zwitserse Genève. Volgens de delegaties is er grote vooruitgang geboekt bij die gesprekken tussen de economische grootmachten. Later op de dag worden details over de uitkomst van dat overleg verwacht.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) zakte maandag in Singapore met bijna 2 procent tot ongeveer 3265 dollar. Vorige maand steeg de goudprijs nog naar een recordniveau van meer dan 3500 dollar door zorgen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. In onzekere tijden op de financiële markten wordt goud als een veilige belegging gezien. Sinds begin dit jaar is de prijs al ongeveer 25 procent gestegen.

Nu lijken de spanningen tussen de VS en China dus minder te worden. Kenners denken dat de goudprijs daardoor verder onder druk kan komen te staan en kan zakken tot circa 3100 dollar.