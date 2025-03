Goudprijs naar nieuw record door vrees escalatie handelsoorlog

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs is vrijdag verder gestegen tot een nieuw recordniveau. De prijs van het edelmetaal laat al langer een opmars zien door zorgen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Investeerders vrezen dat de importtarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn door de onrust rond het handelsbeleid van Trump flink weggezakt, waarbij de brede S&P 500-index sinds het recordslot op 19 februari ruim 10 procent is gedaald. In onrustige tijden wordt goud door beleggers als een veilige investering gezien.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg vrijdagochtend in Singapore tot meer dan 2990 dollar en koerst af op een weekwinst van bijna 3 procent. Kenners verwachten dat de goudprijs door kan stijgen tot ruim boven de 3000 dollar. De Australische investeringsbank Macquarie Group voorspelde deze week zelfs een piek van 3500 dollar in het tweede kwartaal.