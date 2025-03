Goudprijs stijgt naar nieuw record

De goudprijs is dinsdag naar een nieuw recordniveau gestegen, aangejaagd door de onrust in het Midden-Oosten vanwege de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. De prijs van het edelmetaal klom in Singapore tot boven de 3015 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee zet de goudprijs zijn recordopmars voort, nadat vrijdag al voor het eerst de mijlpaal van 3000 dollar werd doorbroken.

Volgens Israël zijn de luchtaanvallen begonnen omdat Hamas weigert gijzelaars vrij te laten. Premier Benjamin Netanyahu gaf het leger daarom opdracht in actie te komen. Hamas zegt dat daarmee de wapenstilstand die sinds 19 januari gold voorbij is. Bij de luchtaanvallen zouden honderden doden zijn gevallen.

De goudprijs stijgt ook door de aanhoudende onrust op de beurzen over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog door zijn importheffingen. Goud wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien. Ook de zwakkere dollar speelt een rol. Sinds begin dit jaar is de goudprijs al met meer dan 14 procent gestegen.