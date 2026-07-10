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Griekenland verlaagt prijzen aan de pomp tot einde zomer

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 13:15
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ATHENE (ANP/RTR) - De prijzen aan de pomp in Griekenland worden deze zomer verlaagd. Dat zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vrijdag. De overheid heeft voor de verlaging een akkoord gesloten met olieraffinaderijen. De prijs van diesel en benzine is opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten.
"De benzineprijs zal met 10 cent per liter dalen en diesel wordt 5 cent per liter goedkoper", zei de premier. De verlichting duurt tot eind augustus, voegde hij eraan toe. Volgens de premier hebben de twee grootste olieraffinaderijen van het land toegezegd financieel bij te dragen om de prijzen te verlagen, melden Griekse media.
Daarmee wil Athene de druk op Griekse huishoudens verlichten. Eerder kondigde de partij van Mitsotakis al subsidies aan op brandstof en kunstmest. Ook zijn vanaf september goedkopere voeding en andere eerste levensbehoeften beloofd.
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