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Red Bull-renners Evenepoel en Lipowitz weer op één lijn in Tour

Sport
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 13:16
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HAGETMAU (ANP) - Wielrenners Remco Evenepoel en Florian Lipowitz van Red Bull-Bora-hansgrohe zitten weer op een lijn na wat onenigheid tijdens de zesde etappe van de Tour de France op donderdag. De Belg vond dat hij meer steun van zijn Duitse ploeggenoot had moeten krijgen in aanloop naar de sprint om de derde plaats.
Volgens ploegbaas Ralph Denk was er weinig aan de hand. "Er werd veel meer van gemaakt dan het eigenlijk voorstelt", zei hij vrijdag bij de Belgische sportzender Sporza. "Ze hebben erover gepraat en hebben samen gegeten en gelachen. Er was wat onenigheid, misschien door de taalbarrière of gewoon in het heetst van de strijd. Maar dat gebeurde na 180 kilometer in een bergrit."
Ook sportdirecteur Zak Dempster zag geen problemen. "Er waren wat frustraties bij Remco, want hij mikte op die derde plaats. Lipowitz had net daarvoor op kop gereden en geraakte daar niet meer toen Remco erom vroeg. Alles is oké. Remco heeft het hart op de tong. Het gaat erom hoe ze zich nu gedragen. Dit hoort bij koersen op topniveau."
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