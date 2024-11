Griekse premier wil handelsdeal EU en Trump, geen handelsoorlog

ATHENE (ANP/BLOOMBERG) - De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wil dat de Europese Unie een handelsdeal sluit met de VS van aankomend president Donald Trump, want een handelsoorlog is schadelijk voor de twee economische grootmachten. Dat heeft hij gezegd op een evenement in Athene dat werd georganiseerd door persbureau Bloomberg. Mitsotakis gelooft dat er een deal gesloten kan worden met Trump rond handel.

Trump heeft gezegd hoge importheffingen op Europese goederen te willen invoeren. "Ik maak me zorgen over tarieven, want ik ben een voorstander van vrijhandel en ik geloof niet dat tarieven uiteindelijk een positief effect hebben", aldus Mitsotakis. Een handelsoorlog is volgens hem niet in het belang van zowel de EU als de Verenigde Staten. De premier sprak vorige week nog met Trump.

Tijdens de eerste ambtstermijn van Trump kwam hij al met heffingen op Europees staal en aluminium. Dat lokte weer Europese heffingen op bepaalde Amerikaanse producten uit. De EU zou al een lijst hebben opgesteld van Amerikaanse producten die met invoerheffingen te maken kunnen krijgen als Trump zijn plannen doorzet.