Zelensky bezoekt frontstad Pokrovsk 

POKROVSK (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt een bezoek te hebben gebracht aan de frontstad Pokrovsk in de regio Donetsk. Russische troepen veroveren al maanden dorpjes op weg naar de logistiek belangrijke stad.

Zelensky meldt via sociale media in Pokrovsk dat hij onder meer leden van de luchtmacht heeft gesproken die de stad verdedigen. "Dit is een gespannen en uitdagende situatie", aldus de president. "Het is alleen dankzij de kracht van onze strijders dat het oosten niet volledig bezet is door Rusland." Volgens Zelensky wordt "de vijand elke dag geconfronteerd" door Oekraïense strijdkrachten.

Rusland probeert Pokrovsk al sinds dit voorjaar in te nemen, meldt The Institute for the Study of War (ISW). De Amerikaanse denktank spreekt van een "gestage opmars" van Russische troepen. Het Russische ministerie van Defensie maakte maandag bekend opnieuw een dorp in Donetsk te hebben ingenomen. De plaats ligt op 15 kilometer van Pokrovsk.