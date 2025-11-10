ECONOMIE
Groep FNV'ers wil dat Asscher en Heerts praten met Ledenparlement

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 9:21
UTRECHT (ANP) - Het verzoek om meer macht door de tijdelijke toezichthouders van FNV is bij een groep vakbondsleden in het verkeerde keelgat geschoten. Ze zijn een petitie begonnen, waarin ze toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts oproepen om niet hervormingen door te drukken, maar het gesprek aan te gaan met het Ledenparlement.
Asscher en Heerts zijn door de ondernemingskamer aangesteld om een bestuurscrisis bij FNV op te lossen. Eind vorige maand stemde het Ledenparlement echter tegen hun plannen om FNV te hervormen. Nu willen de twee prominenten van de rechter uitbreiding van hun mandaat.
"Nadat Asscher en Heerts een nieuwe gang naar de rechter aankondigden, zijn we met een paar vakbondsleden samengekomen", zegt FNV-kaderlid Ron Blom. Hij is een van de initiatiefnemers van de petitie. "Dat er in een paar dagen tijd al meer dan 300 FNV-leden uit alle lagen van de vakbond de verklaring tekenden, laat zien dat we niet alleen staan in onze zorgen."
FNV telt in totaal 873.000 leden.
