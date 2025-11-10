Hoop bij beleggers op einde shutdown overheid VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag hoger geopend, net als de beurzen elders in Europa. Beleggers hopen op een einde van de shutdown van de Amerikaanse federale overheid die nu al veertig dagen duurt. Het is daarmee de langste shutdown in de Verenigde Staten ooit.

De Amerikaanse Senaat zette zondagavond een belangrijke stap richting heropening van de overheid. In een eerste procedurele stemming keurden 52 Republikeinen en acht Democraten een wetsvoorstel goed dat de overheid tot 30 januari moet financieren. Veertig senatoren stemden tegen.

Het voorstel wordt nog aangepast en moet daarna opnieuw worden goedgekeurd door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Pas daarna kan president Donald Trump zijn handtekening zetten, wat nog enkele dagen kan duren.

De AEX noteerde kort na opening 1,4 procent hoger op 963,97 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 861,82 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden winsten tot 1,6 procent geboekt.