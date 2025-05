Gronings jenevermerk Hooghoudt niet langer in handen van familie

GRONINGEN (ANP) - De Groningse jeneverproducent Hooghoudt krijgt een nieuwe eigenaar. Het familiebedrijf heeft de distilleerderij verkocht aan een dochterbedrijf van La Martiniquaise, eigenaar van drankmerken Label 5 en Sir Edward's.

"Als familie achtten we een zelfstandige voortzetting van de onderneming niet verantwoord", stelt Bert Hooghoudt namens de familie Hooghoudt. "Wij hebben op basis van ontwikkelingen in de markt, waarbij schaalvergroting noodzakelijk is, besloten om de onderneming te verkopen, waarop de familie een sterke partner met een bewezen staat van dienst in de branche heeft gezocht en gevonden in La Martiniquaise Benelux."

Hooghoudt is opgericht in 1888. De distilleerderij is een Gronings begrip en is ook bekend van het grote reclamebord op het gebouw van studentenvereniging Vindicat op de Grote Markt. Bij Hooghoudt werken 35 mensen. Naast jenever maakt het bedrijf ook likeuren en limonadesiropen. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.