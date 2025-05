Meer ziekenhuizen openen expertisecentrum voor postcovidklachten

UTRECHT (ANP) - Nog eens vier academische ziekenhuizen openen in de komende maanden een speciaal expertisecentrum voor mensen met langdurige klachten na een coronabesmetting. In november vorig jaar openden de eerste drie centra, in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Het eerstvolgende gespecialiseerde centrum moet op 1 juni opengaan in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Op 1 juli krijgt ook het UMC Groningen (UMCG) een postcovid-expertisecentrum, 1 september volgen het Radboudumc in Nijmegen en UMC Utrecht. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) kondigde die planning dinsdag aan. De organisatie van umc's noemt het "goed nieuws voor de patiëntenzorg en kennisontwikkeling".

De tijdelijke centra hebben financiering tot eind 2026. Ze zijn bedoeld om patiënten gespecialiseerde zorg te bieden en om versneld kennis en ervaring op te doen. "Zo wordt onderzocht bij welke zorg de verschillende patiënten het meeste baat hebben."