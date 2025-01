Groot banenverlies Galapagos treft mogelijk ook vestiging Leiden

MECHELEN (ANP) - De grote reorganisatie bij biotechnoloog Galapagos waarbij in Europa ongeveer driehonderd arbeidsplaatsen komen te vervallen, kan ook impact hebben op de vestiging van het bedrijf in Leiden. Volgens een woordvoerster is het niet uitgesloten dat daar ook banen verdwijnen. Ze voegde er wel aan toe dat Leiden een belangrijk centrum is voor het bedrijf als het gaat om zijn celtherapieën. Daar werken meer dan tweehonderd mensen voor Galapagos.

Galapagos, dat een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, zei dat het banenverlies leidt tot een inkrimping van het totale personeelsbestand van het bedrijf met circa 40 procent. Vooral in België gaan arbeidsplaatsen verloren en ook in Frankrijk omdat daar de vestiging van Galapagos gesloten moet worden. Het biotechnologieconcern heeft zijn hoofdkantoor in het Belgische Mechelen en heeft ook locaties in Princeton en Pittsburgh in de Verenigde Staten.

De woordvoerster zegt dat per locatie nog bekeken wordt wat de impact van het banenverlies gaat worden, maar dat er dus nog geen losse cijfers gegeven kunnen worden. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ingreep in het personeelsbestand afgerond zal worden. Daar worden nog onderhandelingen over gevoerd.