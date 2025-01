Burgemeesters waarschuwen in nieuwjaarsredes tegen polarisatie

DEN HAAG (ANP) - Burgemeesters door het hele land roepen op tot verdraagzaamheid. Ze hebben hun toespraken op nieuwjaarsrecepties aangegrepen om te waarschuwen tegen polarisatie.

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, noemde 2024 "een jaar met veel gevoelens van boosheid, ontevredenheid en angst". Volgens haar vinden veel mensen "dat hun iets wordt afgenomen of dat er onrecht wordt gedaan", met het gevaar "dat we ons laten meeslepen door een onderbuikgevoel". Burgemeester Petra van Hartskamp van buurgemeente Montfoort sprak over demonstraties, en vond dat die soms "meer te maken leken te hebben met het opzettelijk willen verstoren van de openbare orde" dan met het uiten van een mening.

Caroline van den Elsen, burgemeester van het Brabantse Boekel, verwees in haar toespraak naar demonstraties rond de oorlog tussen Israël en Hamas. "Steunbetuigingen die onbedoeld bijdragen aan polarisatie in ons land. Vooroordelen worden versterkt en bestaande verschillen groeien uit tot scherpe tegenstellingen tussen groepen in de samenleving."

Halsema over spanningen

Femke Halsema noemde haar stad Amsterdam "de nationale uitlaatklep van landelijke en internationale onvrede", verwijzend naar de vele demonstraties die vorig jaar in de hoofdstad plaatsvonden. Ook zij ging in haar toespraak in op de oorlog tussen Israël en Hamas, die "in de vezels van onze stad ging zitten". "Er was en is geweld in onze straten, onacceptabel en gruwelijk voor de slachtoffers en een aantasting van onze stad die we allemaal zo lief hebben."

De burgemeesters van de Limburgse gemeenten Beek en Meerssen beschreven ook dat de polarisatie toeneemt. "Onze grenzen van fatsoen worden steeds meer opgerekt. De samenleving verhardt", aldus Christine van Basten-Boddin (Beek).

Uit bubbel stappen

Loes van der Meijs-van de Laar, burgemeester van het Gelderse Doesburg, stelde de vraag of mensen de wereld nog aankunnen. "Zouden we niet liever de muren en poorten rondom onze Hanzestad willen herbouwen, sluiten, en zo de grote problemen uitbannen?" Die somberheid beschreven de burgemeesters van het Friese Opsterland en het Brabantse Someren ook.

Burgemeesters riepen mensen op om uit hun bubbel te stappen. "Volhardend in ons eigen gelijk worden oplossingen niet geboren", aldus Marjon de Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau). Fred Veenstra (Smallingerland) vindt dat "we moeten zorgen dat we meer uit onze bubbels komen. Dat is nodig om die bubbels geen loopgraven te laten worden."