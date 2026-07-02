Groot havencontract voor Boskalis en Van Oord in Zweden

PAPENDRECHT (ANP) - De baggeraars en maritiem dienstverleners Boskalis en Van Oord hebben een groot contract in Zweden binnengehaald. De bedrijven gaan omvangrijke baggerwerkzaamheden uitvoeren voor uitbreiding van de haven van de stad Luleå in het noorden van Zweden.

De opdracht komt van de Zweedse Maritieme Dienst en de haven van Luleå en is 500 miljoen euro waard, gelijk verdeeld tussen Boskalis en Van Oord. De werkzaamheden gaan in het voorjaar van 2027 van start en omvatten het baggeren van ongeveer 14 miljoen kubieke meter materiaal, waaronder zand, slib, klei, morenegrond, keien en aanzienlijke hoeveelheden hard gesteente. Voor half augustus 2030 moet de klus dan zijn voltooid.

Door de verdieping van de vaargeul en het havenbassin kan de haven schepen met een diepgang tot 14,7 meter en een laadvermogen tot 85.000 ton ontvangen. Dit betekent een aanzienlijke toename tot bijna twee keer de huidige capaciteit van 45.000 ton.