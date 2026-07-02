ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groot havencontract voor Boskalis en Van Oord in Zweden

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 13:10
anp020726087 1
PAPENDRECHT (ANP) - De baggeraars en maritiem dienstverleners Boskalis en Van Oord hebben een groot contract in Zweden binnengehaald. De bedrijven gaan omvangrijke baggerwerkzaamheden uitvoeren voor uitbreiding van de haven van de stad Luleå in het noorden van Zweden.
De opdracht komt van de Zweedse Maritieme Dienst en de haven van Luleå en is 500 miljoen euro waard, gelijk verdeeld tussen Boskalis en Van Oord. De werkzaamheden gaan in het voorjaar van 2027 van start en omvatten het baggeren van ongeveer 14 miljoen kubieke meter materiaal, waaronder zand, slib, klei, morenegrond, keien en aanzienlijke hoeveelheden hard gesteente. Voor half augustus 2030 moet de klus dan zijn voltooid.
Door de verdieping van de vaargeul en het havenbassin kan de haven schepen met een diepgang tot 14,7 meter en een laadvermogen tot 85.000 ton ontvangen. Dit betekent een aanzienlijke toename tot bijna twee keer de huidige capaciteit van 45.000 ton.
loading

POPULAIR NIEUWS

189747141_m

Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

ANP-562435703

Gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

80070585_m

Dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten in 2026: 'Kan meer dan 1.100 euro per jaar schelen'

IMG_4238

Dit verdienen spelers van Oranje: Virgil van Dijk 57.500 per dag, 40 euro per minuut

47386764_m

De verborgen rekening van de hittegolf: dit gaat het jou kosten

173149035_m

Werken in de hitte: dit zijn je rechten als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt

Loading