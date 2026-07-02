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Herstel kabels vertraagd: tot zondag geen treinen bij Rotterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 12:20
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UTRECHT (ANP) - Het herstellen van de door een brand beschadigde kabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Tot zondagochtend 5 juli rijden er daardoor geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat kan ook nog maandag worden, stelt ProRail.
Maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Een groot aantal kabels is beschadigd geraakt en dat moest gerepareerd worden. ProRail meldt donderdag dat meer kabels dan gedacht schade hebben opgelopen. Een zeer complexe hersteloperatie, stelt de spoorbeheerder. De lassers moeten bovendien werken in een smalle kabelgoot waar te weinig ruimte is om extra mensen in te zetten.
Door de stroomstoring kampen ook de internationale treinen van Eurostar met problemen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden nu via Utrecht, wat voor een uur vertraging kan zorgen. Treinen vanuit Londen rijden maar tot Brussel.
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