Groot zonnepaneelbedrijf in VS vraagt faillissement aan

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Sunnova Energy International, een van de grootste Amerikaanse bedrijven in zonnepanelen voor op daken, heeft in Texas het faillissement aangevraagd na aanhoudende problemen. Eind vorige maand werd al bekend dat de regering-Trump een gedeeltelijke leninggarantie voor het bedrijf van bijna 3 miljard dollar had ingetrokken.

Sunnova was sinds maart in onderhandeling met schuldeisers over een mogelijke herstructurering. Daarbij werd al gevreesd voor het voortbestaan van het bedrijf. Begin juni kondigde het bedrijf ook al aan ruim de helft van zijn personeel te ontslaan.

Sunnova kampte met oplopende schulden en afnemende verkoopvooruitzichten. De garantie van de overheid was bedoeld om zonnepanelen aan mensen met een laag inkomen te kunnen leveren. Die regeling was opgezet onder president Joe Biden. De laatste tijd zat het politieke tij echter tegen. Ook de hogere rente en heffingen op de import van apparatuur zorgden voor moeilijkheden.