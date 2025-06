Sinner vergroot voorsprong op Alcaraz ondanks nederlaag in Parijs

LONDEN (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn leidende positie op de wereldranglijst ondanks zijn nederlaag tegen Carlos Alcaraz in de finale op Roland Garros vergroot. Dat komt omdat Sinner dit jaar een ronde verder kwam dan vorig jaar. Toen verloor hij in de halve finales van de Spanjaard, die het toernooi ook won. Alcaraz is de nummer 2 op de ranglijst, gevolgd door de Duitser Alexander Zverev.

De Amerikaan Jack Draper klom naar de vierde plaats, zijn hoogste notering tot nu toe. De 23-jarige Draper haalde in Parijs de vierde ronde en won eerder dit jaar het toernooi van Indian Wells.

De Nederlander Tallon Griekspoor, die in Parijs in de vierde ronde moest opgeven, steeg één plaats en is nu de nummer 34 van de wereld. Zijn landgenoten Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong staan respectievelijk 90e en 92e. Beiden zijn deze week actief op het graveltoernooi van Rosmalen.

Ook bij de vrouwen bleef de top drie ongewijzigd. Roland Garros-finaliste Aryna Sabalenka uit Belarus leidt. Coco Gauff, de Amerikaanse die het grandslamtoernooi van Parijs won, staat tweede voor haar landgenote Jessica Pegula. Suzan Lamens, die bij haar debuut in Parijs meteen verloor, zakte drie plaatsen maar is als 72e nog steeds de hoogst gerangschikte Nederlandse tennisster. Arantxa Rus bereikte de tweede ronde op Roland Garros en steeg zes plaatsen. Ze staat nu 88e.