Ministerie in contact met Israël over Nederlander op Madleen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil consulaire bijstand verlenen aan de Nederlander Mark van Rennes die op het schip Madleen zit dat hulpgoederen naar Gaza wilde brengen, maar gedwongen wordt naar de Israëlische havenstad Ashdod te varen. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de Israëlische autoriteiten om informatie is gevraagd.

Het ministerie had vorige week ook al contact met Israël over het schip van de Freedom Flotilla Coalition en aangegeven dat er een Nederlander aan boord is. "We hebben Israël opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen het schip en zijn opvarenden", laat de woordvoerder weten. Het ministerie staat in contact met de familie van Van Rennes.

"De minister van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen over het leed in Gaza. De humanitaire situatie in Gaza is catastrofaal", aldus de woordvoerder. De Madleen was vanuit Sicilië vertrokken met twaalf mensen aan boord onder wie de Zweedse activiste Greta Thunberg.