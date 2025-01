Groothandelaar Sligro vooral door tabakverkoop gegroeid in 2024

VEGHEL (ANP) - Groothandelsbedrijf Sligro is vorig jaar vooral gegroeid dankzij de tabaksverkoop in Nederland. Hoewel het Veghelse bedrijf al was gestopt met de verkoop van sigaretten en andere rookwaren aan veel winkeliers, ging de verkoop aan tankstations nog door. Daar haalden Nederlanders steeds meer tabak, nu de verkoop daarvan in supermarkten en de horeca is verboden.

De omzet in Nederland steeg vorig jaar 2,6 procent ten opzichte van 2023. Als de tabaksverkoop niet wordt meegerekend, zouden de opbrengsten met slechts 0,4 procent zijn toegenomen. Sligro is met ingang van dit jaar helemaal gestopt met de verkoop van tabak. In België daalde de omzet, zoals Sligro eerder had voorspeld. Alles bij elkaar nam de omzet van Sligro met 1,1 procent toe tot bijna 2,9 miljard euro.