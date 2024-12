Grootste fractie Europarlement wil af verbod op verbrandingsmotor

BRUSSEL (ANP) - De grootste fractie in het Europees Parlement, de centrumrechtse EVP, heeft een plan gepresenteerd om de Europese auto-industrie te redden. Een van de onderdelen daarvan is het terugdraaien van het verbod op verbrandingsmotoren per 2035. Ook moeten de boetes worden geschrapt die autofabrikanten straks moeten betalen als ze hun emissiereductiedoelstelling voor 2025 niet halen.

Die boetes zijn volgens de EVP onacceptabel. De fabrikanten hebben het geld hard nodig voor investeringen in nieuwe technologie, zei EVP-leider Manfred Weber.

De EVP trekt de "groene ambities" van de EU niet in twijfel, zei Weber. De fractie onderschrijft het belang van het koolstofarm maken van de economie, maar er moet een mix van technologieën mogelijk zijn om dat te bereiken. Volgens Weber was het een vergissing dat de vorige Europese Commissie besloot om technologieën te reguleren en "om te concurreren met de verbrandingsmotor".

Om de toekomst van de auto-industrie in de EU veilig te stellen is een pragmatische aanpak nodig, benadrukte Weber. De auto-industrie is van groot belang. "We hebben het over miljoenen banen en over 7 procent van het Europese bruto binnenlands product."