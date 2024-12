Grootste goudvoorraad ooit ontdekt in China met een waarde van meer dan 63 miljard euro

China heeft naar eigen zeggen de grootste bekende goudvoorraad ter wereld ontdekt, met een geschatte waarde van meer dan 80 miljard dollar (63 miljard euro).

De goudvoorraad, gevonden in het Wangu-goudveld in Centraal China, kan meer dan 1000 ton goud opleveren, aldus het Geologische Bureau van Hunan, geciteerd door Chinese staatsmedia.

Het bureau meldde de ontdekking van veertig goudaders – lange en smalle openingen in gesteente gevuld met het edelmetaal – op ongeveer anderhalve kilometer diepte in de provincie Hunan, in het district Pingjiang. Alleen al deze gesteenten bevatten wellicht 300 ton goud, met mogelijk meer reserves in diepere lagen, aldus de geologen. “Veel aangeboord gesteente toonde zichtbaar goud”, vertelde Chen Rulin, een geoloog en ertszoeker.

Testboringen in de perifere gebieden rond de site brachten nog meer goud aan het licht, wat erop wijst dat de voorraad mogelijk nog groter is. In totaal zou er meer dan 1.000 ton van het edelmetaal op de locatie kunnen liggen. Tegen de huidige prijzen is dit meer dan 600 miljard yuan, of ongeveer 65 miljard euro waard.

De wereldwijde goudprijzen stegen na de aankondiging, maar de langetermijnkoers bleef onzeker door geopolitieke spanningen wereldwijd.

Het Wangu-goudveld is een van de belangrijkste mijnbouwcentra van China en het land heeft bijna 100 miljoen yuan geïnvesteerd in mineralenexploratie in het gebied.

China produceerde in 2023 ongeveer een tiende van het wereldwijde goud. Het land is ook wereldleider in de mijnbouw, met een dominante positie in de productie van edelmetalen die worden gebruikt voor nieuwe generaties batterijen en elektronica.

Daarnaast loopt China voorop in de export van mijnbouwtechnologie en ontwikkelt het nieuwe methoden om de koolstofuitstoot tijdens het proces te verminderen.

Bron: The Independent