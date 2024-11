Goud koerst af op sterkste weekwinst in ruim jaar tijd

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs stevent af op de grootste weekwinst sinds oktober vorig jaar. De waarde van het edelmetaal, dat als een veilige belegging wordt beschouwd, werd gestuwd door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ook het vooruitzicht van verdere renteverlagingen in de Verenigde Staten wordt als positief gezien voor goud. Lagere rentetarieven zijn doorgaans gunstig voor goud.

Een troy ounce goud (31,1 gram) werd vrijdag ruim 1 procent duurder op zo'n 2710 dollar. Deze week is de goudprijs daarmee bijna 5 procent gestegen. Het edelmetaal is dit jaar bezig met een recordopmars, met een stijging van meer dan 30 procent. Naast de geopolitieke spanningen en de renteverlagingen helpen de goudaankopen door centrale banken in India en China de prijs ook vooruit.

De goudprijs tikte dit jaar een recordniveau aan van rond de 2800 dollar en volgens kenners is de opmars nog niet voorbij. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de goudprijs volgend jaar verder stijgt tot 3000 dollar, mede omdat centrale banken meer van het edelmetaal gaan opkopen. Ook de handelsspanningen door hoge importtarieven die aankomend president Donald Trump heeft aangekondigd, kunnen volgens Goldman voor een hogere goudprijs zorgen. De Zwitserse bank UBS heeft onlangs ook aangegeven optimistisch te blijven over goud.