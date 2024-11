Dit is waarom Goldman Sachs beleggers aanspoort om goud te kopen

De goudprijs zal volgend jaar naar verwachting verder stijgen tot 3000 dollar, mede omdat centrale banken meer van het edelmetaal gaan opkopen. Dat verwacht de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, die in een notitie aan klanten dan ook schrijft: "Ga voor goud ".

De goudprijs is dit jaar bezig aan een recordopmars met een stijging van ongeveer 30 procent, aangejaagd door de renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank, geopolitieke spanningen en het opkopen van goud door de centrale banken van met name China en India. De prijs van het edelmetaal heeft daarbij een recordniveau aangetikt van bijna 2800 dollar per troy ounce (31,1 gram). Nu staat de prijs weer wat lager op circa 2600 dollar.

Door de renteverlagingen van de Amerikaanse Federal Reserve wordt de dollar goedkoper. Daardoor wordt ook goud goedkoper voor beleggers met andere valuta, wat de vraag stuwt en daarmee de goudprijs ook weer aanjaagt. Daarnaast speelt de onrust in het Midden-Oosten een rol omdat beleggers in onzekere tijden goud zien als veilige belegging. De dollar is de laatste tijd wel weer wat duurder geworden door onzekerheid over het tempo van renteverlagingen van de Fed, waardoor de goudprijs wat is ingezakt.