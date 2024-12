Retailer American Eagle onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - American Eagle Outfitters ging donderdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De verkopen van het Amerikaanse kledingbedrijf vielen tegen in het afgelopen kwartaal. De retailer waarschuwde in september al hogere kortingen te moeten bieden en langere uitverkopen te houden door de verslechterde omstandigheden in de sector. Ook gaf het bedrijf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal met daarin de belangrijke feestdagenperiode. Het aandeel werd daarop 15 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.984 punten. De brede S&P 500-index opende vrijwel vlak op 6086 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 19.759 punten.