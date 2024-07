Grootste koerssprong in meer dan 40 jaar voor

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - Het Amerikaanse industrieconcern 3M, bekend van Post-it-notitiebriefjes en Scotch-tape, beleefde vrijdag zijn grootste koerssprong op Wall Street in meer dan veertig jaar. Beleggers zetten het aandeel 23 procent hoger na een sterk kwartaalbericht en een belofte van de dit jaar aangetreden topman om de fabrikant nieuw leven in te blazen. Zeker sinds 1980 heeft 3M niet meer zo'n grote dagwinst laten zien.

3M, voorheen bekend als de Minnesota Mining and Manufacturing Company, boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Ook werd het bedrijf positiever over de winst dit jaar. In een toelichting benadrukte topman Bill Brown dat 3M op zoek moet naar manieren om zijn groei te versnellen, terwijl het concern onder andere afstapt van de productie van poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS, voor bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding.

"Het simpele feit is dat onze producten verouderen", aldus Brown. Die stipte onder andere sectoren zoals elektrische auto's en halfgeleiders aan als groeibronnen voor het concern. Brown wil ook af van onnodige complexiteit binnen 3M, om kosten te besparen. Zo gaf hij als voorbeeld dat zelfklevende strips van het merk Command door vijf fabrieken en twee distributiecentra gaan voor ze bij de klant terechtkomen. Dat moet anders, vindt hij.