Grootste stijging productie Nederlandse industrie in 4 jaar

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in juli met 9 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de grootste productiegroei in vier jaar. In juni zwakte de productiegroei nog af tot 5 procent, na een groei van 7 procent in mei.

De ontwikkelingen in de industrie zijn een belangrijke indicator voor de Nederlandse economie. De industrie is een grote gebruiker en leverancier van goederen en diensten van en aan andere bedrijfstakken. Daarnaast is een groot deel van de goederenuitvoer afkomstig van de industrie. De industrie wordt daarom vaak gezien als de motor van de Nederlandse economie.

Volgens het CBS was in bijna de helft van de industriële branches sprake van groei. De machine-industrie kende opnieuw de grootste productiestijging, terwijl de transportmiddelenindustrie de grootste daling noteerde.